Comunicat de l’Ajuntament de Mislata sobre accident en atracció firal

L’Ajuntament de Mislata declara el dol oficial fins al divendres per la defunció d’una de les xiquetes accidentades.

Transmetent el condol a la família i afins de la xiqueta que ha perdut la vida, amb només 8 anys d’edat.



• Se suspenen així tots els actes municipals previstos, incloent la cavalcada de Reis Mags d’aquesta vesprada.



• L’Ajuntament de Mislata informa que s’estan practicant diligències policials i el cos especial de la Policia Científica ha obert una investigació per a esclarir els fets i determinar les responsabilitats, si n’hi haguera, de l’empresa de muntatge de la fira.



• L’Ajuntament ha posat a la disposició de la Policia Nacional tota la documentació administrativa sobre la instal·lació, que certificava el muntatge de les atraccions firals i que inclou:

– Certificat d’inspecció anual de l’atracció.



– Certificat final d’instal·lacions emés per un enginyer col·legiat aportat per l’empresa que gestiona la fira, tal com exigeix la normativa vigent.