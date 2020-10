Comunicat de l’Alcalde de l’Alcúdia sobre incidència de la COVID

Connect on Linked in

De l’1 al 14 d’octubre hi ha 14 casos acumulats amb PCR+, una incidència del 117 per cada 100.000 habitants

La composició dels casos positius per sexe i grup d’edat dona una gran majoria de persones entre 50 i 60 anys, al 50% entre homes i dones

Les dades oferides en la reunió setmanal organitzada pel departament de salut Pública de l’àrea de la Ribera continuen sent acceptables per a l’Alcúdia, que en l’última setmana ha tingut 7 nous positius, fent un total acumulat de 14 PCR+ de l’1 al 14 d’octubre.

Esta xifra suposa una incidència de la pandèmia en els darrers 14 dies de 117,36 per 100.000, un poc per baix de la mitjana de l’àrea de la Ribera, que està en 144,52. També han abaixat el nombre de proves PCR realitzades al Centre de Salut de l’Alcúdia en la primera quinzena d’octubre, que n’han sigut 146, amb un percentatge de positivitat del 9,58%.

Són bones xifres, però no podem oblidar que la meta que hem de perseguir és no arribar als 50 casos per cada 100.000 habitants, que és el que recomanen les autoritats sanitàries europees. Tampoc no hem d’oblidar que en la Ribera els pobles estem molt a prop i tenim molt de contacte uns amb els altres. En este moment, els veïns de Guadassuar estan passant-ho malament, i des d’ací vull donar-los el suport de l’Ajuntament de l’Alcúdia. Hem de ser solidaris, tindre cura de no contagiar-nos i també de no contagiar ningú, ser conscients que demà podem ser nosaltres qui tinguem més casos.

De moment, i donades les dades actuals de incidència de la COVID a l’Alcúdia, l’Ajuntament no ha pres cap decisió nova respecte a la normativa d’ús d’espais públics. El cementiri roman obert amb normalitat i tindrà un horari especial per la celebració de la festivitat de Tots Sants, des de dimarts, 27 d’octubre, fins a dilluns, 2 de novembre, tots els dies des de les 9 del matí fins les 6 de la vesprada. De moment no es considera necessària la cita prèvia. Està clar que, en funció de l’evolució de la pandèmia, podria canviar l’horari o, fins i tot, no obrir el cementeri al públic. Això depén sobretot del comportament dels alcudians i les alcudianes i el respecte a les normes higièniques i sanitàries.

Per a finalitzar, vull fer una crida especialment al veïnat adult, perquè hi ha una certa tendència a dir que la joventut té menys cura en seguir les normes i és més perillosa, però la realitat ens diu que entre els PCR+ del poble, la gran majoria estan entre els 52 i els 62 anys, homes i dones per igual. Per cada jove menor de 30 hi ha tres persones majors de 50. Per favor, extremeu les precaucions i seguirem anant bé.