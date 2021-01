Comunicat de l’Alcalde de l’Alcúdia sobre les dades de la Covid al poble

Connect on Linked in

En la reunió celebrada este matí entre els responsables de salut Pública i alcaldes dels municipis de l’àrea de la Ribera, les dades de l’Alcúdia son de 94 casos actius i una prevalença de 771/100.000.

L’Alcúdia està empitjorant les seues xifres, en este moment estem només amb 3 casos per baix de la xifra més dura que hem patit al poble, dijous 5 de novembre, amb 97 casos actius. La meua preocupació com alcalde- afirma Andreu Salom-, és que segons ens han explicat a la reunió, este elevat nombre de casos reflectix el que ha passat fins als dies de Nadal, però és molt possible que continuen pujant, perquè encara queda el resultat del que s’haja pogut contagiar en les reunions socials i familiars de cap d’any o Reis.

És molt important sobretot que la ciutadania siga conscient que al nostre poble, no és la joventut qui s’està contagiant en major nombre, sinó la franja d’edat compresa entre els 31 i els 50 anys, que registra 28 casos, seguida molt de prop per la franja de 51 a 70, amb 25 casos actius. També és significatiu que els casos entre 0 i 15 anys s’han doblat durant les festes de Nadal (15 casos). De 16 a 30 anys n’hi ha 12 contagiats i majors de 70, altres 14 positius.

Vull dir-vos que aturar esta pandèmia és una responsabilitat individual i col·lectiva. Ni les persones ni les administracions estàvem preparats per al que ens ha caigut. Potser ara mateixa encara no sabem tot el que hem de fer, però sí sabem quines coses no devem fer, i complir-les és la nostra responsabilitat. La Policia Local i les forces de seguretat ajuden en la mida de les seues possibilitats, però no es pot – ni es deu- posar un policia a cada persona. Durant les festes de Nadal, s’han posat una vintena de sancions per incompliment del toc de queda. La policia local continuarà vetllant pel compliment de les normes, però com tots i totes sabeu, el perill està allà on la policia no arriba, en reunions socials en domicilis particulars.

Vull mostrar el meu condol a totes les famílies que han perdut algun membre per culpa d’esta maleïda pandèmia. Sé que en estos moments la ciutadania és més conscient que mai de la perillositat d’esta maleïda pandèmia, perquè per desgràcia hem hagut de dir adéu en els últims dies a alguns veïns i Veïnes que han faltat afectats per la COVID.

Les vacunes ja estan dispensant-se a la nostra comarca, primer a les residències de persones majors i amb discapacitat funcional. La setmana pròxima tots coneixerem el calendari previst per a la resta de població a la nostra àrea. De moment la única vacuna que tenim Tots i totes a la mà i que sabem que funciona és quedar-se a casa.