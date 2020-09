Comunicat de l’Alcalde de l’Alcúdia

Print This Post

En el dia de hui, Salut Pública en la reunió programada on line amb els alcaldes de la Ribera, ens ha informat que en els darrers 14 dies ha hagut un repunt dels casos de PCR+ acumulats al poble de l’Alcúdia, que en són 58, a data del 23 de setembre.

Es tracta de dades provisionals, perquè encara se’n podria afegir algun cas si n’ix algun positiu més. Cal aclarir que les dades es donen per data d’extracció, i pot haver-hi alguns PCR dels quals encara no s’ha tingut confirmació del resultat.

Afortunadament, i segons es pot comprovar en la gràfica que acompanya este comunicat, tot i que els casos totals han pujat, la tendència de la corba és a la baixa i, de seguir així, probablement la setmana pròxima haurem tornat als números que teníem fins a la primera setmana de setembre. De fet, en els últims 7 dies n’hi ha 25 casos quan a la setmana anterior hi havia 33.

El pic més alt es va donar els dies 12 i 14 de setembre, i ens va servir a tots per a parar atenció i reflexionar sobre la relaxació en el compliment de les normes. Recordeu, per favor què és importantíssim respectar les normes que ens dicten les autoritats sanitàries. Recordem que la regla de les 3 M és la més eficaç per a allunyar la COVID: Mascareta posada, Mans ben netes i Metres de distancia.

Des d’ací vull donar les gràcies a totes les persones que han hagut de complir amb l’aïllament recomanat per salut Pública, han esperat el doble negatiu i han evitat així que la pandèmia anara a més en el poble. Han tingut un comportament exemplar. Com ho han tingut també les empreses del poble, a les quals també vull donar les gràcies.

Des de Salut Pública ens han recordat que és el Govern Autonòmic qui té potestat per decidir el tancament d’aules en els centres educatius, i també les decisions sobre el començament de les lligues menors de qualsevol esport. Com que este és un extrem que interessa molt als pares dels esportistes, ens han avançat que la recomanació de Salut Pública a la Conselleria serà d’ajornar de moment l’inici de les lligues.

Vull també expressar la meua solidaritat amb el poble de Carlet, recordar-vos a totes i a tots que hi ha molta permeabilitat entre els dos pobles, tenim vincles estrets i el que estan passant ells podíem perfectament haver-ho passat nosaltres. Afortunadament, també els seus números milloren, com en general els de tota la comarca de la Ribera. Cal estar optimistes.

Estic orgullós del comportament del meu poble, però recordeu que no podem cantar victòria, sembla que ens estem estabilitzant, la corba va millor, però només vencerem la COVID si treballem junts, tots i totes!

Andreu Salom

Alcalde de l’Alcúdia