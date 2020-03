COMUNICAT DEL MERCAT CENTRAL DE VALÈNCIA

Print This Post

Davant les publicacions difoses hui a través d’alguns mitjans, l’Associació de Venedors del Mercat Central, comunica:

La notícia publicada perjudica a totes les empreses que es dediquen a alimentació, per això hem demanat a través de tots els mitjans possibles que el Ministeri de Sanitat es posicione sobre aquest tema.

Ara estem treballant per a transmetre a l’opinió pública que el Mercat Central compleix amb la Guia de Bones Pràctiques per als Establiments del Sector Comercial, sobre la base del que s’estableix pel Ministeri de Sanitat i la Secretaria d’Estat de Comerç.

Des del respecte a les forces de l’ordre i al seu treball, el Mercat Central queda a la disposició de qualsevol nova indicació.

Des de l’inici de la crisi sanitària, el Mercat Central s’ha distingit per complir amb la delimitació d’espais, el control d’accessos i la desinfecció continuada, mantenint la seguretat dels nostres venedors i els nostres clients.

Els venedors del Mercat Central continuen fent una labor titànica per garantir l’alimentació, per evitar desplaçaments innecessaris. Són part de la lluita social contra el COVID-19. Desenes i desenes de mercats al peu del canó per a garantir el producte fresc als nostres clients.

Gràcies venedors, gràcies clients per ser ací, per seguir ací!