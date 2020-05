Comunicat Federació de Falles d’Algemesí

Print This Post

Davant la situació provocada pel virus de la Covid 19, la Junta Local Fallera i les onze comissions falleres de la ciutat i amb el suport i col·laboració de l’Ajuntament d’Algemesí, han decidit consensuadament i per unanimitat suspendre les Falles de 2020 i començar així l’exercici faller 2020/2021.

Vistes les circumstàncies, valorant les conseqüències i vetlant per la salut de les falleres i fallers d’Algemesí i del conjunt de la ciutadania, s’ha decidit prendre esta decisió amb la premissa de treballar per unes falles més segures per a l’any 2021.

Des de la Federació de Falles d’Algemesí i per part de totes les comissions falleres de la ciutat es pren en consideració i s’acorda:

I. Cancel·lar l’exercici faller 2019/20.

II. Iniciar l’exercici faller 2020/21.

III. Prorrogar per a l’exercici 2020/21 la presidència de Juanvi Talamantes i Garcia com a president de JLF, així com els membres i càrrecs de la JLF i la Delegació Infantil.

IV. Inés Puigvert i Bolinches continuarà ostentant el càrrec de Fallera Major de la Ciutat d’Algemesí per al 2021, així com a la seua Cort d’Honor.

V. Irene Espiritusanto i Domingo continuarà ostentant el càrrec de Fallera Major Infantil de la Ciutat d’Algemesí per al 2021, així com a la seua Cort d’Honor.

VI. Mantenir a totes i tots els representants de les onze comissions falleres per a l’exercici 2020/21.

VII. Conscients de la gran quantitat De persones i famílies que viuen de la festa de les falles: artistes fallers, indumentaristes i modistes, orfebres, pirotècnics, hosteleria, floristes, músics, brodadores de manteles… El món faller algemesinenc i la Junta Local Fallera estarà al costat d’ells posant al seu abast tot el que estiga a les nostres mans perquè l’impacte provocat per la crisi de la Covid 19 siga el menor

VIII. Posar a disposició de l’Ajuntament d’Algemesí, per fer front a la crisi de la Covid 19, la dotació pressupostària que anava a ser destinada a la celebració de les falles del 2020 així com la partida destinada a la realització de les exaltacions falleres de l’exercici 2020/21.

La Federació de Falles d’Algemesí vol aprofitar el present comunicat per mostrar el seu suport a les famílies i víctimes d’esta pandèmia.

Esperant poder celebrar les falles 2021 com els fallers i falleres d’Algemesí mereixen, la Junta Local Fallera d’Algemesí i les onze comissions falleres de la ciutat.