Comunicat oficial de l’Ajuntament de Cullera en relació amb els nous casos de Coronavirus

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Després de conéixer els tres nous casos Positius de Covid-19 a Cullera confirmats per la Conselleria de Sanitat, corresponents a una família que es troba confinada al seu domicili, l’Ajuntament de Cullera vol manifestar el següent:



1.- Que la situació ha estat controlada des del primer moment per part de les autoritats sanitàries. Es tracta de casos aïllats i no d’un rebrot ni d’una transmissió comunitària, casos que estan sent controlats, a més, gràcies a la col·laboració i bon comportament de la família.



2.- Que una vegada més els protocols estan funcionant degudament i prova d’açò és la ràpida detecció i control d’estos casos.



3.-. Que l’Ajuntament de Cullera, que fou pioner en la Comunitat Valenciana recomanant sempre l’ús de la mascareta, ha anat intensificant els controls per al compliment estricte de la normativa sanitària en la lluita enfront de la COVID-19.



4.- Que este cas conegut és aïllat i per tant volem llançar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania.



5.- Insistim que l’èxit de les mesures per a lluita contra el virus depenen de la responsabilitat individual de tots i cadascun de nosaltres. Demanem a la ciutadania, que en la seua majoria està seguint i complint estes normes de manera estricta, que seguisquen col·laborant en la lluita contra la pandèmia i perquè Cullera seguisca sent una destinació segura.