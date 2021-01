Comunicat oficial de l’Ajuntament de Cullera sobre l’actualització de les mesures front a la Covid-19

Cullera ha vist incrementats de forma preocupant els casos per Covid-19 al llarg de les últimes setmanes. És per això que ha decidit prendre noves mesures per tal de preservar la salut de la ciutadania i prorrogar fins al 31 de gener les mesures que entraren en vigor tant el passat 30 de desembre com en l’última Junta de Govern Local. A més, l’Ajuntament de Cullera insta a reduir al mínim qualsevol activitat que no siga essencial així com limitar la interacció social que no siga imprescindible. Per això recomanem a la ciutadania que, en la mesura del possible, procedisca a l’autoconfinament. Les mesures que es perllonguen fins al 31 de gener són les següents:

1. Tancament de totes les instal·lacions esportives municipals per a qualsevol activitat.

2. Suspensió de la celebració del mercat ambulant.

3. Suspensió de les càbiles municipals, on no es podrà pernoctar ni romandre en elles.

4. Tancament dels parcs i jardins i espais recreatius públics de la ciutat.

5. Suspensió de totes les activitats culturals (teatres, música, etc.) així com els concerts programats fins al període de vigència d’estes mesures.

6. Suspendre l’atenció al públic en totes les oficines d’atenció municipal (incloses les oficines d’atenció turística i Aigües de Cullera) a les quals s’atendrà telefònicament o mitjançant la sol·licitud de cita prèvia.

7. Suspensió de qualsevol visita externa a la Residència Municipal de persones majors. 8. Procedir al tancament temporal de la Biblioteca Municipal i la Casa de la Cultura, on tan sols es prestarà atenció telefònica. 8. Procedir al tancament de tots els museus de la ciutat.

9. Intensificar les tasques de desinfecció de vies i espais públics.

10. L’Ajuntament de Cullera recomana el cessament de les activitats associatives tant en espais propis com públics durant el període de vigència d’estes mesures. Per altra banda, el consistori informa que ha enviat una carta hui mateix dirigida a la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, perquè s’adopten i articulen més mesures restrictives que aturen el creixement de contagis a la ciutat.