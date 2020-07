Comunicat oficial de l’ajuntament de mislata en relació al possible brot de coronavirus en un recinte d’oci nocturn

Connect on Linked in

Després de la confirmació per part de la Conselleria de Sanitat d’un possible brot en un centre d’oci nocturn de Mislata, des de l’Ajuntament manifestem el següent

1.- Que les autoritats sanitàries han confirmat 5 possibles casos de contagi per coronavirus i que el possible focus es troba en la discoteca La Pedra (Sala Repvblicca) situada fora del nucli urbà de Mislata.

2.- Que cap dels casos detectats són de residents a Mislata i que, de manera habitual, el públic assistent a l’esmentada discoteca no sol tindre relació estreta amb els habitants de la ciutat de Mislata.

3.- Que tots els casos han sigut controlats per part de la Conselleria de Sanitat, sense produir-se un contagi comunitari, gràcies als protocols establits per la Generalitat, que detecten ràpidament el contagi i controlen la traçabilitat dels casos.

4.- Que l’Ajuntament de Mislata, que va ser pioner en la Comunitat Valenciana en la presa de mesures extraordinàries, com l’ús generalitzat de la màscara als carrers o el tancament d’instal·lacions públiques, parcs infantils i espais de majors, està actuant amb diligència i responsabilitat, en tractar-se de la ciutat amb major densitat de població d’Espanya. En conseqüència, estem preparats per a prendre tantes mesures extraordinàries siguen necessàries per a garantir la seguretat i la salut de la ciutadania, sempre que servisquen per a evitar la propagació del virus i sense importar la duresa o rotunditat d’aquestes.

5.- Per aquest motiu, demanem a la Generalitat Valenciana que assumisca les seues competències i ordene el tancament temporal dels espais d’oci nocturn a Mislata. Considerem que és el més responsable per a previndre i garantir la seguretat de la ciutadania ja que es tracta de locals nocturns on pot existir un elevat risc de contagis unit a l’elevada densitat de població que té Mislata.

6.- L’Ajuntament de Mislata intensificarà les labors de desinfecció de carrers, places, parcs infantils i zones de pública concurrència, i repartirà en els pròxims dies 10.000 màscares entre la ciutadania. A més, patrulles de paisà recorreran la carrers identificant i sancionant a aquelles persones que incomplisquen les normes sanitàries.

7.- Volem traslladar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania, a Mislata l’índex de contagis està molt per davall de la mitjana, gràcies a l’enorme esforç realitzat per tota la ciutadania i malgrat el risc que suposa ser la ciutat amb més densitat de població d’Espanya, però insistim que l’èxit de les mesures per a lluitar contra el virus depén de la responsabilitat individual de tots i totes

8.- Demanem a la ciutadania, comerços d’hostaleria, pubs i discoteques que, mentisques la Generalitat i les autoritats sanitàries no prenguen altres determinacions, extremen les mesures de seguretat i prevenció, i complisquen amb les normes que estableixen les autoritats sanitàries.