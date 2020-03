Comunicat oficial de l’Ajuntament de Sueca

Print This Post

Seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat i la comunitat científica, el govern de la Generalitat Valenciana ha decidit ajornar la festa de les Falles a tota la Comunitat Valenciana per prevenció davant dels casos de Covid-19 enregistrats a Espanya, per tal motiu:

L’Ajuntament de Sueca en el vist i plau de la Comissió d’Emergències de Sanitat, formada per tots els grups del consistori, seguretat ciutadana i Junta Local Fallera, acorda per unanimitat el següent:

1. Suspendre tots els actes oficials en tot el terme municipal (Sueca, El Perelló i

Mareny de Barraquetes) relacionats amb les Falles i programats al carrer.

2. Revocar les autoritzacions concedides a l’empara de l’article 48 de l’ordenança

municipal sobre prevenció de la contaminació acústica.

3. Revocar la resolució 414/2020 que autoritzava totes les activitats que realitzen les

Falles en la via pública (plantà monuments, jocs infantils, cercaviles, etc.).

4. Instar a les comissions que retiren els monuments que es troben plantats al llarg d’aquesta setmana, així com els casals o carpes que requereixen d’ocupació de via pública, el més aviat possible segons necessitats tècniques.

5. L’Ajuntament de Sueca, recomana no realitzar activitats dins del cau faller per

tractar-se d’una qüestió preventiva de salut pública.

6. Comunicar, dins de les possibilitats de recursos humans, i medis materials, de l ́Ajuntament de Sueca, el nostre suport logístic que puguen necessitar algunes comissions falleres.

7. També volem mostrar el nostre suport a totes les comissions falleres de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, pels inconvenients de tot tipus, que porta l ́ajornament de la festa fallera, fins a nova data.