COMUNICAT OFICIAL DEPENDÈNCIES MUNICIPALS, SUECA

Seguint les recomanacions del Ministeri de Sanitat i la comunitat científica, s’ha decidit prendre les següents mesures preventives davant l’augment de casos de Covid-19 enregistrats en la Comunitat Valenciana. Per tal motiu:

L’Ajuntament de Sueca acorda com a mesura preventiva suspendre les activitats en els centres municipals des de HUI fins al 31 DE MARÇ. (Abans d’esta data, es tornarà a estudiar la situació per a decidir si es mantenen estes mesures preventives o no).

MESURES PREVENTIVES:

1. Instal·lacions esportives. Romandran tancats tots els centres municipals esportius: Piscina Municipal, Pavelló Cobert, Trinquet Municipal, Pavelló “Les Oliveretes” i Estadi Municipal “Antonio Puchades”.

2. Serveis Socials. Els centres d’atenció 24 hores (Residència Sant Josep i Residència de Persones amb Discapacitat), segons les recomanacions de les conselleries competents, mantenen l’activitat però es restringeixen totes les visites i eixides.

3. Serveis Socials. Centres d’atenció diürna (Centre Ocupacional, Centre de Dia de Persones amb Discapacitat i Centre de Convivència de Menors): es manté l’activitat, segons instruccions de la Conselleria competent; i s’estan prenent mesures preventives especials d’higiene i seguretat

4. Serveis Socials. Centre Integral de Majors (CIM/CEAM): s’anul·len totes les activitats.

5. Serveis Socials d’Atenció Primària. Només s’atendran les urgències.Si hi ha alguna emergència, s’atendrà segons la valoració de risc.

6. Centres d’activitat cultural. La Biblioteca Municipal, el Centre Municipal Bernat i Baldoví, Museu Fuster, Sala d’Exposicions Els Porxets, Casa de la Cultura, Casal Multiusos, Casal Jove, Escola d’Art Escultor Beltran i Ludoteca Municipal. Així mateix, es posposen tots els actes culturals previstos per a estos dies, com la Mostra Sonora, exposicions, conferències, xarrades, etc.

7. Comerç. Se suspén temporalment el mercat ambulant dels divendres.

8. Turisme. Se suspenen temporalment les visites culturals.

9. Festes. S’anul·la la fira d’atraccions de Falles. Les atraccions deuran romandre tancades i, si en el termini d’una setmana no s’han produït canvis, hauran de procedir a la seua retirada. Així mateix, es demana a la ciutadania evitar, en la mesura del possible, la realització de gestions que no siguen urgents de manera presencial a l’Ajuntament, Servit, Consell Agrari, Serveis Socials, Aigües de Sueca i Sueca TV, i utilitzar els mitjans telemàtics preferentment. També es recomana al personal de l’Ajuntament seguir les recomanacions del protocol intern per a evitar contagis.