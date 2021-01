Comunicat oficialde la Fundació per la Pilota Valenciana

Connect on Linked in

Davant la situació que estem vivint i les mesures addicionals anunciades per la Generalitat Valenciana en la resolució del 5 de gener de 2021, de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, per la qual s’estableixen mesures preventives excepcionals i es modifiquen mesures contingudes en la Resolució del 5 de desembre de 2020, enfront de l’evolució de la pandèmia de la Covid-19, la Comissió Executiva de la Fundació de la Comunitat Valenciana per la Pilota Valenciana s’ha reunit este divendres de forma urgent per tal de decidir el futur més pròxim de la pilota d’elit.

La Fundació per la Pilota Valenciana vol recalcar que ha seguit totes les mesures de seguretat marcades per a frenar la Covid-19 i continuarà sent exemplar en este aspecte per a garantir la salut de jugadors, aficionats i personal organitzatiu. No es permetrà l’entrada de més d’un 30 % de l’aforament a qualsevol trinquet, amb un màxim de 150 persones i amb els seients mantenint la distància de seguretat, tal com estableix la normativa vigent. A més, a l’entrada de la instal·lació esportiva es prendran les dades de tots els assistents a les partides, es controlarà la temperatura i es disposarà d’un dispensador amb gel hidroalcohòlic.

Així mateix, la Fundació per la Pilota Valenciana ha decidit que només continue la seua activitat en els campionats oficials, és a dir, a la Lliga. Una resolució que s’ha adoptat per la importància que suposa per als principals actors de la competició -jugadors, patrocinadors i aficionats- que la pilota d’elit no pare de rodar als trinquets, sempre respectant les mesures de seguretat per garantir la salut de tots.

Això significa que queden suspeses les partides del dia a dia. Esta decisió es mantindrà fins al 31 de gener, data on conclouen les últimes mesures adoptades per la Generalitat Valenciana. No obstant això, esta data serà revisable atenent a les circumstàncies derivades de la Covid-19.

Les partides de la Lliga es disputaran als trinquets on estiga permés l’assistència de públic, sempre que es respecten les mesures de seguretat abans esmentades. Això obliga a una reestructuració del calendari original que s’anirà anunciant segons es programe. En funció de l’evolució de la pandèmia, el nombre de trinquets disponibles podria augmentar.

Cal recordar que este cap de setmana inicia la XXXVIII Lliga Bankia – Trofeu Diputació de València de raspall, la qual ha patit una reestructuració del seu calendari original. Este dissabte a les 18.00 hores, els equips representatius del Genovés, amb Vicent, Tonet IV i José; i Castelló, amb Marrahí, Lorja i Murcianet; es batran al trinquet de Bellreguard en la que serà la partida inaugural del campionat.

Inicialment, este premi era per a l’enfrontament entre les formacions de Xàbia, amb Ian, Seve i Néstor; i Barxeta, amb Moltó, Roberto i Raúl; però el tancament del trinquet Ciscar de Piles va obligar a traslladar la partida del dia 8 de gener a este diumenge, dia 10 de gener, al trinquet de Bellreguard. Este duel arrancarà a les 16.30 hores, i a continuació es mesuraran els conjunts de Xeraco, amb Vercher, Canari i Ricardet; i d’Oliva, amb Salelles II, Brisca i Ibiza. Una partida que també va ser reprogramada, ja que al calendari original es disputava al trinquet de Xeraco, el mateix diumenge.

La XXX Lliga Bankia d’escala i corda també viurà una reestructuració del seu calendari original. La partida inaugural que enfronta als equips representatius de la Pobla de Vallbona, amb Puchol II, Héctor i Hilari; i de Pedreguer-MasyMas, amb Giner, Pere i Álvaro Gimeno; es trasllada de Guadassuar al trinquet Salvador Sagols de Vila-real. Així mateix, el segon duel programat al trinquet Eusebio de Sueca per al dia 15 de gener entre els conjunts d’Almussafes, amb De la Vega, Javi i Carlos; i Vila-real, amb Soro III, Jesús i Salva; es mou per al dia 17 de gener a les 12.00 hores en la mateixa instal·lació. La resta de partides corresponents a la jornada 1 mantenen la seu i data del calendari original.