Concentració de condemna a Mislata per l’assassinat masclista d’una veïna del municipi

El consistori va realitzar un Ple Extraordinari per a condemnar aquest crim, després de confirmar-se com a violència de gènere la mort de María Amparo Cortés a les mans de la seua parella al desembre de 2020.



Carlos F. Bielsa: “La violència masclista és un problema que ens afecta directament i no podem mirar cap a un altre costat, ja n’hi ha prou de control, de dominació, la violència contra les dones existeix, no es pot negar, les estan matant i hem d’atallar aquesta xacra social que cada dia més ens denigra com a societat.”

Fa uns pocs dies es coneixia la notícia de la detenció d’un home acusat de ser el presumpte autor dels delictes d’assassinat i incendi provocat en el qual va resultar morta la seua dona, María Amparo Cortés, veïna de Mislata. Els fets ocorrien el passat 24 de desembre de 2020. Després de confirmar-se per part de la Delegació de Govern contra la Violència de Gènere de què es tracta d’un nou crim masclista, l’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, decretava un dia de duel oficial en el municipi, així com convidava a la ciutadania a concentrar-se a les portes del consistori per a guardar un minut de silenci.



Es tracta de la primera víctima mortal per violència de gènere a Mislata. I en el context de no poder mirar cap a un altre costat i visibilitzar aquest crim, “l’Ajuntament de Mislata, com l’administració més pròxima a la ciutadania que és, té el deure i l’obligació de condemnar de manera immediata l’assassinat de M. Empara. Ja no parlem d’una condemna en abstracte com fem en cada Ple i cada primer dimarts de mes a les portes de la Casa de la Dóna, ara parlem de M. Amparo Cortés, la nostra veïna, li posem cara a l’horror i als assassinats masclistes”, afirmava el Bielsa en la lectura del manifest.

És per això que, abans de la concentració, es convocava un Ple Municipal extraordinari i urgent a proposta d’alcaldia per a condemnar l’assassinat de María Amparo Cortés i en contra de la violència masclista. El text de la moció plantejada va ser acordat i votat a favor per 20 dels regidors i regidores del consistori, pertanyents al Partit Socialista, Partit Popular, Ciutadans i Compromís, i va comptar amb el vot en contra del regidor de Vox, que d’aquesta manera impedia que la moció de repulsa a aquest crim i de condemna a la violència masclista poguera traslladar-se com a declaració institucional de l’Ajuntament de Mislata.



Bielsa també va afirmar enèrgicament que la violència contra les dones “ha de desaparéixer, les dones no poden ser considerades ciutadanes de segona, han de ser lliures en les seues relacions de parella, que s’han de basar en la igualtat, el respecte i el bon tracte”. I afegia que la violència de gènere “no pot considerar-se un problema exclusiu de l’esfera privada de les dones, totes les administracions públiques i la societat en general, han de participar en l’erradicació d’aquesta xacra social. Ja no és un delicte invisible, sinó que produeix un rebuig col·lectiu i una evident alarma social. Per tant, és responsabilitat de totes i de tots no mirar cap a un altre costat”.



A aquest Ple Municipal extraordinari li va seguir una concentració a les portes de l’Ajuntament, en la qual, acompanyat de tota la corporació municipal, l’alcalde va tornar a llegir davant la ciutadania el manifest acordat minuts abans en el Saló de Plens. Les desenes de veïnes i veïns que es van concentrar van guardar un minut de silenci en repulsa de l’assassinat masclista de la seua conciutadana María Amparo Cortés, així com també per Cristina Blanch, la jove veïna de València assassinada brutalment per la seua parella fa uns pocs dies.