Concentració de divendres, silenciosa de denúncia de la violència masclista a Alzira

Des de gener de 2008, cada darrer divendres de mes hem estat fent una concentració silenciosa de denúncia de la violència masclista, i de record de les víctimes. Molta gent ens heu acompanyat en aquests onze anys, tant davant la porta dels Jutjats com després a la Plaça Major, i us donem les gràcies pel suport i per la consciència cívica mostrada.



Ara pensem que cal fer un pas endavant i implicar a més gent, i proposarem al Consell de les Dones d’Alzira i altres poblacions, perquè com a òrgan en què estan tots els partits polítics representats, i totes aquelles associacions que treballen per la igualtat, siga qui convoque mensualment eixes concentracions.



Nosaltres ahir acudirem i seguirem fent-ho, a la convocada a proposta del Consell de les Dones de Carcaixent -del qual AJUDA forma part – a la concentració convocada coincidint amb el dia del ple municipal