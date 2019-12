Concert com a felicitació de la Coral Polifònica Ciutat d’Alzira

Connect on Linked in

Com tots els anys, la Coral Polifònica Ciutat d’Alzira fa la seva aportació a les festes nadalenques de la nostra ciutat amb l’organització d’un concert com a felicitació de la nostra Coral a totes les persones, desitjant-los unes familiars i solidàries festes i un venturós any nou, per a un nou decenni, 2020.

El programa que la Coral interpretarà, sota la direcció del seu titular José Luis Palomares Peñalba, que estarà acompanyada a l’òrgan per Juan Vicente Llinares Domingo, tindrà, en la primera part, una sèrie d’obres de polifonia religiosa i profana i en la segona, una selecció de nadales valencianes tradicionals.

El Concert, patrocinat pel nostre Ajuntament mitjançant les Regidories de Cultura i Festes serà en la Parròquia de Sant Joan Baptista, el diumenge dia 22, a les 19’30.