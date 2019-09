Concert de la SAMA a la presó de Picassent

Print This Post

El concert serà el 21 de setembre



Dissabte que ve 21 de setembre la Banda de la Societat Artística Musical d’Alginet, SAMA, serà l’encarregada de posar música, dins del programa d’activitats previst pel Centre Penitenciari de Picassent, en les festes de la Mercé.



Un concert amb objectius pedagògics que, al costat de les activitats programades pel centre, cerca afavorir la reinserció dels interns en la societat.

El concert, que es durà a terme el 21 de setembre en el saló d’actes del centre, forma part dels actes que s’estan duent a terme dónes de la SAMA per a la commemoració de les seues 125 anys d’existència com a formació musical.



Els residents podran delectar-se amb un repertori musical dirigit pel mestre Carlos Aguado Aigualit, on sonaran peces com a Terç de Lleves de Rafael Talens, Afican Simphony de Van McCoy, Arr. Naohiro Iwai, Tequila de Chuck Rio i Arr. Mike Story, Nino Bravo In Concert de Arr. Manuel Calero Garcia, Visca la Vida de Coldplay i Arr. Tim Waters o Festa a Espanya.