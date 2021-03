Concert pedagògic amb Spanish Brass per a l’alumnat de l’IES La Sénia a Paiporta

Print This Post

El departament de música de l’IES La Sénia ha organitzat un concert pedagògic arran els instruments de metall de la mà de Spanish Brass per a l’alumnat de l’optativa de música de 4t d’ESO.

Amb el títol de “Brass brass brass”, l’Auditori Municipal de Paiporta acollia aquest concert, emmarcat dins de les activitats del Projecte d’Investigació i Innovació Educativa (PIIE) en què participa el centre.

El regidor d’Educació, que també assistia al concert, va elogiar la iniciativa, enaltint “les qualitats tan positives que té la música a nivell cognitiu, terapèutic i sensitiu que resulten imprescindibles per al desenvolupament complet de la nostra joventut”.

Els membres de Spanish Brass acostaren a l’alumnat de La Sénia a la sonoritat dels instruments de metall, així com a la història de la seua aparició i formació com a conjunts cambrístics. Obres adaptades per a metall de Bach, Boyce o Stravinsky, formaren part del repertori.

L’activitat concloïa, després del concert, amb una bateria de preguntes de l’alumnat per tal de conéixer més a fons la trajectòria del grup, així com les dificultats que estan experimentant per a actuar en mig de la pandèmia.