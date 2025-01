Concert Solidari a Castellar-l’Oliveral per a les Víctimes de la DANA: Una Unió de Músics Afectats

El pròxim 2 de febrer, el Pavelló de l’Oliveral de València acollirà un concert extraordinari organitzat per l’Ajuntament de València, en el qual participaran les bandes de música de les pedanies afectades per la DANA i músics d’altres municipis de la comarca.

Aquest esdeveniment serà un moment únic de solidaritat on la música actuarà com a eina de reconstrucció emocional per a aquelles zones devastades per la riuada del passat octubre.

Un Concert per a la Solidaritat i la Unió de les Comarques Afectades

Segons el regidor de Cultura, José Luis Moreno, aquest concert no només servirà per reunir a músics de les pedanies de València, sinó també com a prèvia al gran concert benèfic del 3 de febrer al Palau de la Música, amb la presència del director d’orquestra Gustavo Dudamel. Aquest concert extraordinari reunirà músics de les zones més afectades per la riuada, com Castellar-l’Oliveral i la Torre, i es combinaran en una gran banda que, a més, comptarà amb la participació del solista de trompeta, Pacho Flores, un dels millors trompetistes a nivell mundial.

El Programa del Concert

El concert, que començarà a les 12.30 hores, inclourà una selecció de peces molt conegudes i emotives, com:

Amparito Roca

El Fallero

Lo Cant del Valencià

Lullaby (amb Pacho Flores com a solista de trompeta)

(amb Pacho Flores com a solista de trompeta) València de Padilla

de Padilla Himne de Serrano

Els 150 músics que formaran la banda estaran dirigits pel mestre titular de la Banda Municipal, Cristóbal Soler. No obstant això, no es descarta que Gustavo Dudamel puga intervenir i dirigir alguna de les peces com a gest de solidaritat amb els músics afectats per la riuada.

Un Gest de Suport Internacional

Un dels moments més especials del concert serà la visita de Gustavo Dudamel, que coneixerà de primera mà la situació de les agrupacions musicals afectades. La seua presència no només donarà visibilitat a les necessitats de les comunitats afectades, sinó que també serà un reconeixement a l’esforç i la resiliència dels músics que, malgrat les dificultats, segueixen endavant amb el seu amor per la música.

Amb aquest esdeveniment, les zones afectades per la DANA no només reben ajuda material, sinó també un missatge d’esperança i unitat que demostra la força de la comunitat musical en moments de crisi.