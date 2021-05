‘Concilia l’Estiu Alcàsser’ i ‘Concilia l’Estiu Jove’ arriben enguany amb més novetats

Connect on Linked in

Alcàsser ofereix per a aquest estiu una oferta d’oci per a menors d’entre 3 i 12 anys i joves d’entre 12 i 18 anys que afavorirà la conciliació familiar

La Regidoria de Joventut d’Alcàsser presenta una nova edició del programa Concilia l’Estiu amb les dues varietats, per als més menuts i per als joves de la localitat. En paraules del regidor, Xisco Martínez, «és una nova oportunitat d’oci en la que se suma una gran varietat d’ofertes tant per als campus esportius que es realitzaran al poble, com pels tallers. Aquest fet va a fer que ningú tinga excusa per a quedar-se a casa aquest estiu».

‘Concilia l’Estiu Alcàsser 2021’ és l’escola vacacional per als xiquets i xiquetes d’entre 3 i 12 anys que tants anys està funcionant exitosament a la localitat. Com explica l’alcaldessa del municipi, Eva Zamora, «aquest format d’escola conciliadora es va posar en marxa el darrer any per tal de cobrir la necessitat d’algunes famílies, amb fills/es a càrrec en edat escolar i, d’aquesta manera, ajudar a conciliar la vida familiar amb la vida laboral. Una opció que ja s’ha consolidat a Alcàsser i que, any rere any, compta amb una major participació».

‘Concilia l’Estiu Alcàsser’ es durà a terme durant el període de vacances escolars, al CEIP 9 d’Octubre, del dia 28 de juny al 30 de juliol, en horari de 7.30 a 9.00 hores l’escoleta matinera (opcional sense cost) i de 9.00 a 14.00 hores les activitats.

El preu per alumne/a és de 90 € el primer fill/a, 60 € el segon fill/a i 40 € a partir del tercer fill/a. Les places es limitaran a un total de 110 alumnes. Les inscripcions es podran realitzar en la Zona Jove i CIJ “El Dau” del dia 1 al 16 de juny, tots dos inclusivament, en horari de 15.00 a 20.30 hores. Els documents necessaris per a la inscripció es poden descarregar de la pàgina web de l’Ajuntament.

D’altra banda, ‘Concilia l’Estiu Jove 2021’ presenta activitats i tallers per als joves d’entre 12 i 18 anys a la Zona Jove i CIJ “El Dau”. Aquest any amb més novetats, entre elles, s’ofereix més varietat d’activitats (activitats esportives, activitats aquàtiques, tallers educatius, jocs i dinàmiques grupals, excursions, etc. i una gran festa de clausura) i l’ampliació de les places disponibles. Aquestes activitats es realitzaran a la Zona Jove i CIJ “EL Dau”, de dilluns a divendres en horari de 10.30 a 13.30 i algunes d’aquestes activitats es realitzaran també en horari nocturn, com la Fuor Party i la Gran Festa de Cloenda. Cal dir que les activitats són totalment gratuïtes per als usuaris d’El Dau. Les places són limitades i es requerirà inscripció prèvia a cada activitat.

Però, si et fa molt llarga l’espera fins juliol, la Regidoria de Joventut ha preparat dues activitats extraordinàries per a juny. D’una banda, Taller d’iniciació al Crossfit i a la Cal·listènia els dies 19 i 20 de juny, indicat per a joves d’entre 16 i 30 anys que vulguen iniciar-se en aquestes modalitats esportives. El taller es realitzarà a les instal·lacions del Poliesportiu Municipal, al costat de la pista Skate, i tindrà una duració d’hora i mitja.

D’altra banda, un Taller de Defensa Personal en el qual es treballaran nocions bàsiques davant situacions de risc, actitud postural, eixides d’agarrades comuns, sistema defensiu bàsic i sistema ofensiu i dissuasiu bàsic. Aquest taller es realitzarà a les instal·lacions de la Zona Jove El Dau, el dia 25 de juny de 18.00 a 20.00 hores, per a joves entre 12 i 30 anys.

És necessària la inscripció a aquests tallers, ja que les places són limitades. Les inscripcions es realitzen a la Zona Jove i CIJ “El Dau”, presencialment o contactant a través de l’email eldau@alcasser.es.

Totes les activitats es duran a terme complint amb totes les mesures de seguretat i higiene per a la prevenció de la Covid-19.