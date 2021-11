Conclou a Picassent la Campanya “València per la Pau”

Connect on Linked in

Al llarg del mes d’octubre, Picassent ha acollit la campanya «València per la Pau», una campanya que ha estat organitzada pel Fons Valencià per la Solidaritat, l’Ajuntament de Picassent i patrocinada per la Diputació de València.

Amb la jornada que va tindre lloc fa unes setmanes s’ha sumat l’exposició i el cine fòrum que es va portar a terme mitjançant uns tallers didàctics dirigits a l’alumnat de 4t de secundària, més de 250 alumnes de l’IES l’Om i de l’escola «Les Carolines», on treballaren conceptes com ara, les causes dels fluxos migratoris, el comerç d’armes, la despesa militar, la militarització de les fronteres i el negoci de la guerra, entre d’altres qüestions. A més, també varen poder vore el documental «Els Fils del tauler» davant la presència del seu director, José Gayà, i escoltaren de primera mà el testimoni de dos dones refugiades que van tindre que fugir dels seus països per l’amenaça de mort.

El regidor de l’àrea de Benestar Social, Carles Silla, s’ha mostrat molt satisfet del treball realitzat i de la repercussió que ha tingut esta campanya tant amb l’alumnat com també amb la ciutadania en general, «El nostre objectiu ha sigut sensibilitzar i educar en la Cultura de la Pau i la no-violència», ha manifestat.