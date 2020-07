Conclou a Picassent la programació especial “Cultura al Carrer”

Print This Post

L’Ajuntament de Picassent, a través de la regidoria de Cultura, ha oferit una completa programació d’actes celebrats en espais oberts, que va concloure el diumenge amb l’espectacle musical, “Se canta però no se toca” de Melòmans



Juny i juliol a Picassent han sigut dos mesos d’intensa activitat cultural a l’aire lliure. Un ampli repertori de cine, teatre, espectacles infantils i musicals, circ, concerts, entre altres, han fet que veïns i veïnes disfrutaren de la Cultura, sempre adaptant-se a la normativa marcada pel ministeri de Sanitat dins el context de la pandèmia del Covid-19.



“Al nostre poble hem volgut aprofitar el bon oratge de l’estiu i no hem renunciat a fer difusió de la cultura. Sempre a l’aire lliure i respectant les restriccions que imposa l’actual situació sanitària, hem aconseguit animar els caps de setmana amb una programació dirigida a un públi ampli i divers”, afirma el regidor de Cultura, Jaume Sobrevela.



Una programació on s’ha comptat amb la participació de les associacions musicals del municipi: el Grup Cultural Ball de Bastonots, la Societat Musical l’Om i la Societat Artístico Musical Picassent, les quals, oferiren un concert conjuntament el passat dissabte. També, entre altres, cap destacar que ha hagut tres sessions de cinema amb pel·lícules que han sigut triades pel Consell Municipal de la Infància, entre elles: “Abominable” y “Sonic”. A més, s’ha pogut disfrutar del circ amb “Shave The Temazo” i teatre musical amb la posada en escena de “El gat amb botes”. Un repertori que va concloure ahir diumenge al parking del Poliesportiu Municipal amb l’espectacle “Se canta pero no se toca” a càrrec de la companyia Melòmans.