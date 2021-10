Conclou amb èxit una nova edició del programa de Beques per a Graduats i Estudiants d’Almussafes

L’Ajuntament ha celebrat aquest dijous un acte per a acomiadar al grup de persones que han integrat el projecte



L’executiu municipal va ampliar de 15 a 35 el nombre de places disponibles per a facilitar la recuperació econòmica en plena pandèmia

Després d’un any en els seus respectius llocs, les 35 persones admeses en l’última edició del programa de Beques per a Graduats i Estudiants impulsat per l’Ajuntament d’Almussafes conclouran demà divendres, 29 d’octubre, la seua estada en l’administració local. Els regidors Pau Bosch i Àlex Fuentes els han acomiadat hui amb un acte que s’ha portat a terme a partir de les 13.30 hores a la sala de conferències del Centre Cultural. El Consistori ha invertit un total de 254.223,60 euros de fons propis per a implementar la iniciativa, que segons ambdós edils ha estat “a l’altura de les nostres expectatives”. “El seu esforç i dedicació han quedat patents en tots i cadascun dels departaments”, han assenyalat sobre les persones participants.



“El seu esforç i dedicació han quedat patents en tots i cadascun dels departaments en els quals han estat destinats durant aquests dotze mesos, per la qual cosa el programa ha estat a l’altura de les nostres expectatives. Han complit àmpliament amb el compromís assumit en el moment de l’inici de les seues pràctiques i per això volem felicitar-los”, declara Bosch. “El seu treball no sols els ha permés adquirir experiència en llocs relacionats amb la seua formació acadèmica, sinó que, a més, ens ha ajudat al Consistori a desenvolupar la nostra comesa, que no és una altra que estar al servei de la ciutadania per a resoldre les seues necessitats i oferir-los totes les facilitats que estiguen al nostre abast perquè gaudisquen de la millor qualitat de vida possible”, afig Fuentes.



Encara que inicialment el pla anava a comptar amb 15 becaris i becàries, la situació econòmica provocada per la crisi sanitària del coronavirus va fer que l’executiu municipal optara per ampliar les places fins a 35, la qual cosa ha fet que la inversió definitiva haja ascendit a 254.223,60 euros, tots ells amb càrrec a fons propis. Les beques estaven dirigides a les persones residents en la població amb títol oficial universitari o de formació professional i a estudiants i la càrrega de treball era d’un màxim de 25 hores setmanals.



Llocs

En la convocatòria que conclou s’han concedit beques per als graus de Magisteri (3), Gestió i Administració Pública (1), Administració i Direcció d’Empreses (1), Finances i Comptabilitat (1), Enginyeria de Tecnologies de la Telecomunicació (1), Enginyeria Informàtica (1), Traducció i Interpretació (1), Belles Arts (1), Ciències de l’Activitat Física i l’Esport (1) i Història de l’Art (3). Així mateix, i també dins de l’apartat de titulacions universitàries, s’ha contractat persones amb estudis de Turisme (2), Filologia Hispànica (1), Periodisme (1), ADE + Dret (1), Farmàcia (1), Psicologia (1), Dret (1) i Arquitectura amb coneixements de SIG (1).



Pel que respecta als cicles formatius, el consistori ha comptat amb persones amb formació del Cicle Formatiu de Grau Superior de Manteniment Electrònic (1), CFGS d’Administració i Finances (4), CFGS d’Educació Infantil (1), CFGM d’Atenció a persones en situació de dependència (1) i CFGM de Gestió Administrativa (3). Finalment, també es va reservar una plaça per a titulats en ESO i una altra per a persones en possessió del certificat de Batxillerat.