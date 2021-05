Conclou el curs de professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents

Connect on Linked in

La regidora de Benestar Social i Integració, Isabel Lozano, ha entregat hui els certificats de Professionalitat d’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions a l’alumnat que ha participat en esta iniciativa de formació impulsada des de la Regidoria a través de València Inserta.

Tal com ha explicat la regidora, “des del dispositiu municipal València Inserta continuem treballant per la inserció laboral de persones que tenen una especial dificultat per a accedir al món laboral”. En este cas, la formació ofereix “unes possibilitats i expectatives de contractació molt altes perquè és un sector en alça”, ha subratllat la regidora. De fet, dos de les persones participants ja estan treballant en estos moments,

Este divendres s’han entregat els diplomes als participants del Certificat de professionalitat en atenció sociosanitària a persones dependents en institucions de persones, els qui han complit amb els objectius d’este curs que va començar el 9 de novembre passat, i ha tingut una duració de 450 hores. Un total de 10 persones van iniciar la formació, encara que finalment l’han completada set, en haver de retirar-se dos d’elles per qüestions de salut, i la tercera va renunciar després d’aconseguir una inserció laboral que feia incompatible la seua assistència.

El curs ha estat dedicat a oferir formació específica en atenció a persones dependents en l’àmbit sociosanitari en institucions, que és on es desenvolupa l’actuació. Per a això, segons els seus organitzadors, s’apliquen estratègies dissenyades per un equip interdisciplinari competent, i procediments per a mantindre i millorar l’autonomia personal de les persones assistides i les seues relacions amb l’entorn.