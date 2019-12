Coneguem el Nadal Sostenible de Guadassuar

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El Nadal de Guadassuar aquest any és “Sostenible”



Una iniciativa per part de l’Ajuntament de Guadassuar per tal d’oferir consells als seus ciutadans per celebrar un Nadal sostenible i que respete el medi ambient i l’ecologia

Mitjançant una campanya en xarxes socials cada dia l’ajuntament farà la seua aportació amb un consell diferent diari



Evitar el consumisme entorn del menjar, joguets… Afavorir les compres en el xicotet comerç del poble i fomentar el reciclatge per exemple del paper de regal estan entre les iniciatives