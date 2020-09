Coneix l’Albufera de València amb el primer curs sobre aquest parc natural

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

El vicealcalde i regidor de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, ha explicat que el contingut del curs està orientat a donar a conèixer l’Albufera i la seua importància des del punt de vista natural, patrimonial i paisatgístic. Campillo destaca que “ampliem l’oferta formativa per posar en valor el nostre parc natural, una zona humida de gran importància per a la ciutat de València i que té reconeixement internacional”. Per la seua banda, la regidora de Servicis Socials, Vivenda i vicepresidenta de la Universitat Popular, Isa Lozano, considera que “és una experiència molt interessant que cal aprofitar”.



Des de la història i evolució de l’Albufera, fins a la qualitat de l’aigua, el cultiu de l’arròs, la biodiversitat del parc natural, el Tancat de la Pipa, la Devesa, la vela llatina o la pesca tradicional. Són alguns dels continguts del curs organitzat sota el títol “L’Albufera: valors naturals, paisatgístics i culturals” i que tindrà una durada de 15 sessions on es combinaran classes teòriques i eixides pràctiques. Estes sessions es desenvoluparan en l’Oficina de Promoció Ambiental del servici Devesa-Albufera i també en les seus de la Universitat Popular del Palmar i de Castellar-l’Oliveral. L’aforament de participants en este curs serà d’entre 20 i 25 persones.



Este primer curs sobre el parc natural es desenvolupa a l’empara del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de València, SEO/BirdLife i Acció Ecologista-AGRÓ, en col·laboració amb la Universitat Popular. Segons el vicealcalde i regidor de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, “unim esforços per millorar l’oferta formativa i mostrar la riquesa de l’Albufera, els seus ambients, usos i costums”.



Per la seua part, la regidora de Servicis Socials, Vivenda i vicepresidenta de la Universitat Popular, Isa Lozano, ha animat a la participació de totes les persones interessades “perquè és una magnífica oportunitat per aprofundir i conèixer d’una manera integral el nostre gran tresor que és l’Albufera, impartit per persones molt diverses que comparteixen la seua passió i estima pel nostre parc natural”.