Coneix totes les novetats que la Biblioteca Pública d’Almussafes ofereix esta nova temporada

El regidor de cultura d’Almussafes Àlex Fuentes ha visitat el programa “Prop de tu” per contar-nos les novetats de la seua Biblioteca Municipal.

Per exemple la ciutadania almussafenya decidirà l’horari especial d’obertura de la Biblioteca Municipal

A més hi han moltes més novetats

També hi hauran notificacions per whatsApp per a què els usuaris coneguen les últimes novetats en lectura, a més la Biblioteca també eixirà al carrer.

Moltes novetats per a què els ciutadans d’Almussafes puguen gaudir al màxim de la seua Biblioteca Municipal.