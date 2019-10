Coneixem les flors en Torrent per a Tots Sants #totssants #flors #tradicions

Print This Post

Les flors en Torrent són les protagonistes en Tots Sants



Arriba Tots Sants, indiscutiblement les flors agafen el protagonisme total , tradicionalment les flors naturals han sigut les més elegides, per la baixa qualitat de les artificials

Hui en dia , la flor artificial agafa força, per la seua conservació, per l’alta realitat que disposen gràcies als materials utilitzats per fabricar-les, a més de tindre un cost més reduït que la flor natural

Clavells, Orquideas, i Roses són les mes utilitzades en de Tots els Sants , i els colors, roig blanc i violeta els mes demandats

Sense dubte tot és poc per recordar els que ja no estan