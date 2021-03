Confemercats CV, la Confederació que dóna veu als Mercats de la Comunitat Valenciana tria a la seua primera Junta Directiva sota la presidència de Francisco Dasí

Connect on Linked in

La Confederació, impulsada des de la unió té per objecte posar en valor el pes dels mercats dins de l’economia local i la necessitat de protegir i potenciar el seu valor estratègic en cadascun dels municipis de la nostra autonomia

La Confederació de Mercats d´Alacant, Castelló i València, Confemercats CV va celebrar ahir la seua Assemblea Extraordinària de manera telemàtica, en la qual es van aprovar els membres de la Junta Directiva. La Confederació s’erigeix com a lobby, alçant la veu, donant visibilitat i posant en valor el caràcter essencial i de proximitat dels mercats municipals de tota la Comunitat Valenciana. L’organització s’erigeix com a referent, comptant en l’actualitat ja amb 1.300 empresaris, que pertanyen a 22 mercats d’Alacant, Castelló i València, que generen en l’autonomia 3.442 ocupacions directes.

Confemercats sorgeix dins del si de Confecomerç CV, sent un dels seus objectius preservar i defensar la identitat dels mercats municipals, posant en valor el pes que representen en la Comunitat, sent una de les regions amb major nombre de mercats municipals d’Espanya.

La Junta Directiva recentment elegida està encapçalada pel president, Francisco Dasí (Mercat Central de València), la vicepresidència primera per la província de Castelló, Merche Gayet (Mercat d'Onda), la vicepresidència segona per la província d'Alacant, Pepa Moltó (Mercat d'Altea), i Paco Sáez (Mercat Mislata) com a tresorer. A més, l'òrgan comptarà amb 14 vocalies representades per Mercat de Tavernes de Valldigna (Coordinador Projectes), Mercat Central de Castelló (Coordinador província Castelló), Mercat de Novelda (Coordinador província d'Alacant), Mercat de Ruzafa (Coordinador ciutat de València), Mercat Els Pins Manises (Coordinador província de València), Mercat de Villena, Mercat de Burr