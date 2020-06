Conferència “Actualitat en violència de gènere”a l’Ateneu Mercantil de València per Susana Gisbert

Print This Post

Gisbert: “La violència de gènere és la màxima expressió de la discriminació per raó de dominació de l’home sobre la dona”

“La violència de gènere enterra les seues arrels en el masclisme, i és la màxima expressió de la discriminació per raó de dominació de l’home sobre la dona. Aqueixa especial naturalesa fa que requerisca una regulació específica, la qual cosa no vol dir, de cap manera, que es discrimine l’home, com vol fer-se creure des de determinats sectors”, ha afirmat la fiscal Susana Gisbert.

L’Ateneu Mercantil ha acollit a través de Zoom la conferencia “Actualitat en violència de gènere”, que ha sigut impartida per Susana Gisbert, fiscal delegada de Tutela Penal de la Igualtat i contra la Discriminació i fiscal especialista de la Secció de Violència sobre la Dona.

Durant la seua intervenció, Gisbert ha explicat que el confinament derivat de la pandèmia ha obligat moltes dones a confinar-se amb els seus maltractadors, “la qual cosa va fer que en un primer moment s’arribara a témer per les seues vides. No obstant això, a pesar que el número d’anomenades al 016 ha pujat d’una manera escandalosa, el percentatge de denúncies no ha pujat. Significa això que estem en l’avantsala d’un repunt de víctimes?”, s’ha preguntat.

Així mateix, la Fiscal ha indicat que “tothom creu saber el que és la violència de gènere. És més, tothom creu tindre una opinió formada sobre què és i com es persegueix, encara que no conega el tema” afegint “però sabem de veritat en què consisteix la violència de gènere? Distingim aquests tipus de delicte d’altres tipus de violència sobre la dona? Coneixem la diferència entre la violència de gènere i la violència domèstica?”.

Finalment, Susana Gisbert ha indicat que cal tindre especial cura en la manera en què es tracta pels mitjans de comunicació la violència de gènere. “Caldria analitzar si ens equivoquem en la manera de transmetre, de si existeix l’efecte anomenada en la violència de gènere o fins on arriba la responsabilitat dels mitjans de comunicació en aquesta matèria”, ha conclòs.