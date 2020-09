«Connexió animal», la nova campanya que fomenta l’adopció a la ciutat de València

Connect on Linked in

La Regidoria de Benestar Animal ha llançat esta iniciativa sobre la importància de donar una llar als animals que esperen en el refugi d’animals



La Regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament de València ha tornat a llançar als carrers de la ciutat una campanya publicitària per a fomentar l’adopció i la cura dels animals. La idea de l’spot és abordar la connexió animal i la relació que es manté amb els animals de companyia.



La imatge del cartell crida l’atenció per mostrar sols una part dels animals fotografiats, amb l’objectiu de centrar el punt d’atenció en les cues. “Les cues dels animals, a més de tindre una funció d’equilibri i balanceig, serveixen com a transmissors de missatges. A través dels moviments i la posició de la cua podem obtindre una informació molt valuosa i saber el què estan sentint. A manera de joc irònic, imaginem que les cues dels animals són antenes WIFI. Arribarà en el futur un dia en què ens relacionem amb altres espècies de manera virtual? Mentrestant aprofitem per gaudir dels animals de companyia. Acariciar-los, cuidar-los, abraçar-los… això que tanta falta fa en estos temps que corren”, explica Raúl Belinchón, fotògraf de la campanya.



“Les sessions fotogràfiques amb els animals van ser prou complicades, sobretot amb els gats i gossos, ja que alguns únicament alcen la cua segons el seu estat d’ànim. Per al disseny del cartell hem optat per un fons net i neutre per ressaltar més la fesomia dels animals. Amb la tipografia, es va jugar seguint la forma i el moviment de les cues a l’eslògan ¨Connexió Animal¨. Així com amb el color del símbol de la WIFI, on cada animal té el seu propi color, coincidint amb el de la tipografia d’¨Adopta’l¨, ha detallat Yukari Taki, dissenyadora de la campanya.



Per la seua banda, la regidora de Benestar Animal, Glòria Tello, ha posat en valor “la importància de realitzar campanyes publicitàries periòdiques a la ciutat de València per tal que la necessitat de realitzar adopcions d’animals no s’oblide per part de la ciutadania. És fonamental que tots i totes tinguem present la importància de poder donar una llar als animals que esperen en el refugi d’animals a un amo o ama que els vulga cuidar i fer-los companyia”.