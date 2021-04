Connexions mòbils més veloces i millor cobertura a Alzira amb el desplegament 4G

Print This Post

Les operadores de telefonia mòbil continuen la implantació a Alzira de serveis 4G en la banda de 800MHz

La nova tecnologia permetrà gaudir als alzireños i alzireñas de serveis de dades mòbils d’alta velocitat, millor cobertura a l’interior d’edificis i major extensió geogràfica

Llega800 és l’entitat encarregada de garantir la compatibilitat d’aquest servei 4G amb la TDT en la banda de 800MHz

Les operadores de telefonia mòbil, Telefónica, Vodafone i Orange, han anunciat que durant aquesta setmana continuen a Alzira amb el procés d’implantació dels serveis 4G en la banda 800MHz per al que té previst l’encesa d’un nou node. La nova tecnologia, permet gaudir de connexions mòbils d’alta velocitat sobre tecnologia LTE (4G) amb una millor cobertura a l’interior dels edificis i major abast geogràfic.

Per a garantir la compatibilitat de la nova tecnologia amb la Televisió Digital Terrestre (TDT), Llega800 és l’entitat posada en marxa pels operadors per a solucionar qualsevol afectació en la recepció del senyal de televisió.

Amb els nous nodes continua avançant la implantació 4G que, de manera progressiva, s’està estenent per tota la geografia nacional des de juliol de 2015. Per a comprovar les localitats on ja estan actius aquests serveis es pot consultar el següent enllaç: https://www.llega800.es/listado-de-municipios-activos/.

El desplegament 4G s’emmarca en els establit en el Reial decret 805/2014, de 19 de setembre, amb data 1 d’abril de 2015 en el qual es va procedir a l’alliberament de les freqüències entre 790 i 862 MHz (canals 61 al 69 d’UHF) que fins llavors s’empraven per a la recepció de la Televisió Digital Terrestre, procés també conegut com a Dividend Digital. A partir de llavors, aquestes freqüències van ser assignades a les operadores de telefonia mòbil per a prestar els seus serveis de telefonia mòbil 4G.

Principals avantatges: més i millor cobertura

Amb la xarxa 4G s’ha obert la porta a innovadors serveis i aplicacions, a més de proporcionar significatives millores tant en la velocitat de descàrrega, com d’enviament de dades -fotos, música o continguts audiovisuals d’alta definició- o permetre traure el màxim partit a aplicacions en línia, com els videojocs.

La xarxa 4G de telefonia mòbil introdueix dues millores fonamentals. La primera és la solvència dels diversos problemes relacionats amb orografies complicades presents en la geografia espanyola on tradicionalment fallava la cobertura. La segona, és la gran penetració en zones interiors dels edificis.

La nova generació de la tecnologia 4G també facilita la introducció de nous serveis en l’àrea empresarial i de les administracions públiques, com a aplicacions empresarials en mobilitat amb alt contingut multimèdia o l’ús de la videocridada, entre altres.

A més, la major cobertura que aconsegueix el 4G en la banda de 800MHz millorarà el servei a l’interior d’edificis i serà la banda que permeta estendre geogràficament el servei de manera eficient.

Garantint la compatibilitat del 4G i la TDT

Llega800 és l’entitat gestora encarregada d’oferir els serveis que garantiran la compatibilitat entre la posada en marxa de l’emissió del 4G en la banda 800 MHz i la recepció del servei de TDT.

Aquesta entitat presta als ciutadans una sèrie de serveis gratuïts que inclouen, d’una banda, una actuació prèvia, gràcies a la qual els ciutadans que residisquen en zones de major afectació rebran una comunicació en el seu domicili que els informarà que a partir d’aqueix moment podran sol·licitar de manera gratuïta l’adaptació de l’antena del seu edifici per a evitar possibles incidències.

I, per un altre, un procediment correctiu, després de l’encesa de les estacions, pel qual Llega800 s’encarregarà d’atendre els usuaris afectats gestionant i resolent possibles afectacions també sense cap cost.

Per a gestionar aquests serveis, s’ha posat a la disposició dels ciutadans un telèfon d’atenció gratuït (900 833 999) i una pàgina web www.llega800.es.