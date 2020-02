Connect on Linked in

A la sala Xemeneia, al Castell d’Alaquàs s’ha celebrat aquest matí la jornada: “Conociendo el Castell de Alaquàs desde el siglo XVI a la actualidad”. La taula redona organitzada per a l’ocasió ha estat presidida per tres ponents: el divulgador i investigador de la història del “Castell” Adriàn Hernandez, l’investigador Rafa Roca i la periodista Laura Sena. Els tres, membres actius d’Alaquàs Debat i autors de “Quaderns d’Investigació d’Alaquàs”, han apropat a l’alumnat de 1r i 2n curs del Grau en Turisme de la Florida Universitària el context del “Castell d’Alaquàs”. Una visió contextualitzada de la realitat del monument com a recurs patrimonial a més de les accions que s’han realitzat fins al moment.



Aquestos coneixements que hui ha conegut l’alumnat serviran com a fase prèvia perquè puguen iniciar una investigació i recopilació d’informació per posar en marxa la metodologia denominada Design Thinking. L’objectiu d’aplicar aquesta metodologia és que l’alumnat plantege solucions al repte que se li proposarà: formular accions de dinamització del “Castell d’Alaquàs” com a recurs turístic.La cita s’ha completat amb una visita guiada per les diverses estades del Castell.