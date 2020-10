Conselleria bonifica un any més amb ajudes a l’arròs valencià

Connect on Linked in

L’Associació Valenciana d’Agricultors AVA-ASAJA aconsegueix que la Conselleria d’Agricultura prorrogue un any més la línia d’ajuda agroambiental de l’arròs, a través d’una modificació en el Programa de Desenvolupament Rural enmarcat dins de la PAC



Aquesta mesura permetrà que els arrossers valencians perceben en 2021 una partida de quasi set milions d’euros per al manteniment del cultiu de l’arròs sota els màxims estàndards de sostenibilitat mediambiental i sense els quals,la rendibilitat dels productors s’haguera vist seriosament amenaçada perquè els actuals preus en origen no permeten cobrir per si sols els costos de producció



Malgrat que la valoració d’aquesta mesura és positiva, Ava Asaja encara troba algunes incongruències de gestió relacionades amb el PDR

Davant l’inici de les cremes de palla en arrossars del parc natural de l’Albufera,Miguel Minguet responsable de la sectorial d’arr´s d’AVa Asaja posa l’accent en la prioritat de retirar tot el residu que siga possible i a cremar la resta que no puga ser retirat, establint per a això un calendari organitzat i pensat per a causar les mínimes molèsties a la societat, a més de destinar els màxims esforços per a desenvolupar a curt i mitjà termini la tecnologia necessària que permeta ampliar la retirada de la palla