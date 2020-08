Conselleria d’Educació augmenta en 16,65 docents més i 78.766 euros la inversió per al nou curs a Paiporta

Connect on Linked in

Marzà incrementa també en 47.307 euros les ajudes a Paiporta per activitats extraescolars que faciliten la conciliació



El conseller d’Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, ha adreçat una carta a l’alcaldessa de Paiporta, Isabel Martín, per anunciar les novetats anunciades per la Conselleria de cara al nou curs 2020-2021. Pel que fa a Paiporta, l’augment d’inversió en personal a les escoles i instituts del municipi, augmentarà en 16,65 mestres i professors més per poder reduir ràtios i prestar una atenció més personalitzada a les aules, un augment que, a tot el País Valencià serà de 4.374 docents més que se sumen als més de 71.000 ja existents.



Aquest pot ser un dels cursos més complicats que hem viscut, i per això la Conselleria aposta per una potent inversió pública en matèria educativa i així poder encarar-lo amb totes les garanties de qualitat i seguretat que les xiquetes i xiquets valencians mereixen, amb més personal docent i no docent, més inversió pública als centres, ràtios més baixes i totes les mesures de seguretat i higiene garantides per una tornada a les aules segura i amb la màxima presencialitat possible.



També el personal no docent, com ara els monitors i monitores de menjador, augmentaran de cara al nou curs. Més de 3.000 persones seran contractades de forma extraordinària aquest curs per garantir la distància de seguretat i l’atenció dels grups de convivència estable dels més menuts. S’augmenta la inversió en despeses dels centres educatius de Paiporta en 78.766 euros per què els centres del municipi puguen adaptar-se a les noves situacions que es donaran amb motiu de la pandèmia (mobiliari, material de protecció, xicotetes obres…).





Pel que fa a la baixada de ràtios i a la seguretat a les aules, aquestes tindran amb caràcter general un màxim de 20 alumnes per aula fins a quart de primària. De cinqué endavant, es garantirà una distància de seguretat d’1,5 metres entre alumnes.



D’altra banda i per tal d’intensificar l’activitat educativa, cultural i esportiva de l’alumnat valencià durant el curs vinent escolar, s’ha destinat una inversió de 9 milions d’euros als municipis per a la realització d’activitats extraescolars que, a Paiporta, serà com a mínim de 47.307 euros.



A més, des del 31 de juliol comptem amb el Pla de Prevenció i Protecció per al curs 2020-2021 que determina detalladament les mesures de seguretat que s’aplicaran a les escoles valencianes i que es pot consultar a la web de la Generalitat, tot i que poden ser modificades a mesura que evolucione la pandèmia.