Conselleria es compromet a reduir un 40% el cost del bitllet de Bus Xirivella-València abans de 2021

Només fa unes hores que el Conseller d’Obres Publiques i Política Territorial de València Arcadi Espanya, anunciava que la Conselleria s’ha compromés a donar les millores a la població de Xirivella que reclamava des de fa anys amb relació al preu del bus urbà Xirivella València, una reducció del cost del bitllet d’un 40 per cent, a més de l’emissió d’una targeta bo de 10 viatges per a MetroBus

La plataforma pel Transport Públic de L’Horta Sud que fa anys (que lluita per les millores en accessibilitat dels pobles de l’Horta Sud com ara Xirivella, Aldaia o Alaquàs, valora molt positivament aquesta notícia,i reconeix que a més de l’estalvi en preu el fet de poder fer ús d’una targeta , serà fonamental per evitar contagis durant la pandèmia per l’intercanvi de diners, però no oblida que l’augment de la freqüència així com dels horaris del pas dels autobusos sobretot en les primeres hores del matí continua sent una prioritat pels usuaris



Segons Michel Montaner alcalde de Xirivella i després de la reunió que els alcaldes de l’Horta Sud van mantenir fa uns dies amb els representants de l’empresa d’autobusos urbans, les millores estan per arribar, encara que la prioritat absoluta pels alcaldes és la de la construcció de la línia de metro que connecte amb València centre els únics pobles que encara no poden disfrutar d’ella

Una petició que pareix que cada vegada està més prop de fer-se realitat