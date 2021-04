Conselleria valora la possibilitat d’implantar en Carcaixent nous recursos sociosanitaris

Connect on Linked in

La visita ha permès conèixer el projecte “Benvingudes” per a dones víctimes de tràfic de persones de Fundación por la Justicia a l’Hort de l’Àguila

Este matí Francesc Xavier Uceda, Secretari Autonòmic de Planificació i Organització del Sistema i Enric Juan, Director general d’Infraestructures de Serveis Socials acompanyats de Paco Salom, alcalde de Carcaixent i Teresa Oliver, regidora de Benestar Social, han visitat diversos punts de la localitat per valorar la possibilitat d’ubicar infraestructures sociosanitàries de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques inclusives a Carcaixent.

En concret, en el recorregut s’han visitat diversos solars de titularitat municipal; així com l’Hort del Mirador, propietat de la Generalitat, i l’Hort de l’Àguila, de propietat privada i a disposició de Fundación por la Justicia, organització sense ànim de lucre que treballa per la defensa dels Drets Humans.

La Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives havia manifestat el seu interès de dotar a Carcaixent de noves infraestructures per poder completar el mapa de recursos sociosanitaris en la zona i la localitat. Durant la visita, l’alcalde els ha traslladat la predisposició de treballar de forma conjunta per aprofitar els recursos tan públics com privats i millorar els serveis per a la ciutadania.

En eixe sentit, la visita ha permès també conèixer el projecte de Fundación por la Justicia de crear en l’Hort de l’Àguila un Centre d’Acollida, Atenció Integral i Inserció Sociolaboral a dones víctimes de tràfic de persones, «Benvingudes». Tant per a la Conselleria com per al consistori es tracta d’una iniciativa molt interessant, motiu pel qual els han traslladat als representants de la fundació, també presents durant la visita, la voluntat de col·laborar per a que es puga portar a terme.

Paco Salom, alcalde de Carcaixent ha valorat «molt positivament» l’interès de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per l‘Hort del Mirador com possible seu de serveis de caràcter social, ja que es tracta d’un edifici d’important valor patrimonial que es troba actualment en procés de degradació. L’hort forma part de l’Estació Experimental Agrària, si bé sense cap ús. «Si finalment la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives decidira tirar endavant la proposta, s’aconseguiria el doble objectiu de recuperar un edifici històric al temps que ampliar l’oferta de serveis socials tant de Carcaixent com de la comarca», ha explicat Paco Salom,