Consells per una Cavalcada més segura

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

No mes dos dies separen els Reis d’arribar a totes les cases del món

Els emissaris reials ja ho tenen tot preparat i les cartes seleccionades per tindre a punt totes les peticions

El pròxim diumenge dia 5 de Gener, Melcior, Gaspar i Baltasar faran la seua última aparició en els carrers abans de passar tota la nit treballant darrere l’estrela màgica

Però és important gaudir d’aquesta màgica nit amb seguretat per això, pobles com ara Aldaia o Mislata han publicat una sèrie de recomanacions per tal de posar la seguretat més gran en totes les cavalcades i cercaviles sobretot amb els més menuts

Mai deixar els xiquets a soles o apropar-se a les carrosses, compte a les aglomeracions de gent per tal de no patir robatoris dels més disposats a fer de la festa una tragedia

Si algun xiquet es perd, el més important és mantenir la calma i avisar al personal de protecció civil o policia local més propera



Compte també amb els caramels i els possibles ofegaments de xiquets, cal tindre cura també amb paraigües i de més objectes utilitzats per recollir tot el que les carrosses llancen des del carrer



Tota precaució és poca quan parlem de xiquets, només amb un poquet de coneixement podrem gaudir d’una màgica festa inigualable