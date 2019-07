Print This Post

El nou Consell Agrari Municipal de Cullera es va constituir este dijous amb la representació de tots els grups polítics municipals iles distintes organitzacions agràries de la població. L’alcalde, Jordi Mayor, i el nou regidor d’Agricultura, Javier Cerveró, assistiren a la reunió on es marcaren les línies estratègiques per a desenvolupar distints projectes per al nou mandat amb l’objectiu de seguir impulsant un sector que a Cullera representa l’11 % de les afiliacions a la Seguretat Social.