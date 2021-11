Contenedors electrònics que funcionen amb una targeta de contacte

Connect on Linked in

Catadau ha instal·lat contenidors electrònics intel·ligents per a la recollida dels residus orgànics (contenidor marró) i la resta (contenidor gris) desapareixent, així, el contenidor verd.

Aquests nous contenidors estan tancats i només es poden obrir mitjançant una targeta electrònica, associada a cada llar i que expedeix l’Ajuntament de Catadau de manera gratuïta. Cal destacar, que aquests contenidors intel·ligents són un projecte pioner a la Comunitat Valenciana.

Esta targeta registra l’ús de les persones titulars dels nous contenidors marrons i grisos. Des del Departament de Medi ambient de l’Ajuntament de Catadau son els encarregats d’informar a la població sobre la implantació d’estos contenidors intel·ligents, així com de repartir els materials necessaris, per a separar els residus orgànics de la resta, que consisteixen en una guia informativa, un poal i la targeta electrònica per a obrir els Cal recordar, que a causa d’una normativa europea el municipi està obligat a reciclar les deixalles orgàniques de la resta. La recollida de residus es realitzarà mitjançant illes instal·lades en diversos punts de la localitat i que comptaran amb contenidors per a reciclar envasos, cartó, vidre, residus orgànics i la resta.

En esta implantació ha estat vital la col·laboració de la Mancomunitat de la Ribera Alta, donant suport a l’Ajuntament i cobrint les necessitats que els municipis riberencs necessiten per accedir a la modernitat del segle XXI en el que respecta al tractament de residus.