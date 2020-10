Contestació al comunicat emés hui pel sindicat CSIF sobre el Servei d’Urgències de l’Hospital de la Ribera.

Print This Post

En relació al comunicat emés hui pel CSIF sobre el Servei d’Urgències de l’Hospital Universitari de la Ribera, el Departament de Salut vol fer constar el següent:

El Servei d’Urgències de l’Hospital de la Ribera ha registrat, en les últimes hores, un increment puntual del nombre de pacients que havien de ser ingressats.

No és cert que la Unitat de Preingresos de l’Hospital de la Ribera tanque els caps de setmana. Al contrari, aquesta Unitat roman oberta de manera ininterrompuda de dilluns a diumenge, destinant 12 dels seus llits al Servei d’Urgències amb la finalitat d’alleujar el flux de pacients que han d’ingressar. Cal destacar, en aquest sentit, que la resta de llits es destinen a agilitar tractaments intravenosos no oncològics i a la realització de proves diagnòstiques que necessiten control mèdic posterior a la seua realització.

Quant a la plantilla del Servei d’Urgències, la plantilla de facultatius s’ha vist reforçada amb 5 contractes de acúmulos per COVID, així com amb 2 contractes de guàrdies mèdiques. Pel que fa al personal d’Infermeria (infermers, auxiliars, zeladors), la plantilla estructural del Servei d’Urgències s’ha incrementat en 39 llocs en els dos últims anys. A això cal afegir 12 contractes més de acúmulos per COVID en els últims mesos.

De la mateixa manera, des de la Direcció de l’Hospital de la Ribera es continua treballant per a ampliar el nombre de contractacions de metges. En aquest sentit, cal destacar la dificultat de trobar facultatius disponibles en bossa.

Al costat de tot això, l’Hospital de la Ribera començarà aquesta mateixa setmana les obres de reforma i ampliació del seu Servei d’Urgències, amb un doble propòsit. D’una banda, pal·liar la deficiència estructural d’espais amb què compta l’Hospital d’Alzira des de la seua posada en funcionament fa 21 anys i, per un altre, reforçar la diferenciació funcional que ja existeix en aquest Servei entre pacients COVID i no COVID amb una separació física arquitectònica.

D’aquesta manera, l’ampliació del Servei permetrà crear una zona per a pacients positius i sospitosos de COVID-19, amb una entrada independent des del carrer.