Contestació al comunicat que ha emés, aquest matí, el sindicat CSIF la Ribera, en referència a la planta COVID-19 de l’Hospital d’Alzira

Connect on Linked in

En relació al comunicat emés hui, 13 d’agost, pel Sindicat CSIF la Ribera, el Departament de Salut de la Ribera vol fer constar el següent:

És totalment fals que no existisca separació entre pacients sospitosos i positius de COVID-19.



L’Hospital d’Alzira ha destinat una planta per a atendre pacients positius i a pacients amb sospita COVID-19. Aquesta planta es troba dividida físicament en dos espais, separats pel Control d’Infermeria. En un dels espais es troben els pacients sospitosos pendents de PCR i en l’altre espai els pacients amb PCR positiva, sense que, en cap moment, existisca contacte físic entre ells.

En aquest sentit, els pacients amb sospita es troben SEMPRE en habitacions individuals.

En tot moment s’han seguit les indicacions dels professionals de Medicina Preventiva i Salut Pública de l’Hospital d’Alzira, triant-se aquesta planta per ser la que compta amb espais més amplis en el centre hospitalari, tant en vestíbuls i corredors com en les pròpies habitacions i per tindre un accés directe al Servei d’Urgències i trobar-se pròxima al Servei de Radiologia, per a la realització de les exploracions radiològiques que aquests pacients necessiten.

A més, el personal d’aquesta planta compta amb experiència en el maneig de pacients infecciosos.

Al costat d’això, el Servei de Medicina Preventiva i Salut Pública també ha establit estratègies de precaucions bàsiques per a minimitzar, al màxim, el risc de contagi entre professionals.

Després de la primera onada de l’epidèmia, aquesta planta està SEMPRE destinada a pacients sospitosos i pacients positius de COVID-19. Durant l’espai de temps en què no s’han registrat ingressos de pacients positius per COVID-19, s’han utilitzat algunes habitacions per a ingressar a pacients de Medicina Interna però que, SEMPRE, han sigut sospita de COVID-19. En cas que la PCR d’aquests pacients haja sigut negativa s’han mantingut ingressats en la planta però SEMPRE sota la condició que NO existira cap cas confirmat ingressat en la mateixa planta.

Per tant, hui dia, quan existeixen casos positius de COVID-19 ingressats en la planta, NO hi ha cap pacient de Medicina Interna que no siga cas positiu o sospita.

Aquesta planta, destinada a COVID-19, és la planta que actualment compta amb menys ocupació de tot l’Hospital d’Alzira. Durant el temps que no han existit casos COVID-19 ingressats en ella, s’han utilitzat recursos humans de la planta per a Medicina Interna. Actualment, amb casos COVID-19 ingressats, l’Hospital d’Alzira prioritza l’atenció d’aquests pacients mantenint tots els recursos humans disponibles de la planta per a la seua atenció. En qualsevol cas, la Direcció de l’Hospital vol manifestar que, en cas que siga necessari, es reforçarà la plantilla de professionals que donen cobertura a aquesta planta d’hospitalització.

Des de l’inici de la pandèmia, la porta d’accés exterior es troba senyalitzada com a accés a zona COVID-19 i amb la prohibició d’entrada a persones externes a la planta. Aquesta porta ha d’estar oberta perquè permet fer un desplaçament ràpid i el més curt possible dels pacients des del Servei d’Urgències a la planta, i des de la planta d’hospitalització fins al Servei de Radiologia. En qualsevol cas, està sol·licitada la instal·lació d’un sistema d’accés codificat que només puga ser utilitzat per professionals.

Pel que fa a la situació en el Servei d’Urgències, la Direcció de l’Hospital de la Ribera ja ha contractat 4 mèdics substituts per a l’estiu, que prolongaran els seus contractes fins a finals d’any amb la finalitat de reforçar la plantilla de 38 facultatius amb la qual compta aquest Servei. De la mateixa manera, es continua treballant per a ampliar el nombre de contractacions de metges. En aquest sentit, cal destacar la dificultat de trobar facultatius disponibles en bossa.