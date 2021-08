Continua el descens del nombre de casos a Alzira i es situa en els 354 contagis per cada 100.000 habitants

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Vora 30 casos menys que fa una setmana

Alzira registra 29 nous contagis per Covid-19 en els últims 3 dies. A hores d’ara i segons dades de Salut Pública, són 162 els casos actius al municipi (194 la setmana passada). La incidència acumulada abaixa als 354 contagis cada 100.000 habitants. La tendència és similar en la majoria de municipis de la comarca, on s’han enregistrat baixades paulatines de casos en els últims dies, fins i tot en molts d’ells no ha hagut cap cas en els últims tres dies. Des de l’Ajuntament desitgem que les persones que patixen la malaltia es recuperen prompte i puguen tornar a la normalitat. D’altra banda, la vacunació seguix al casal fester hui dilluns al llarg de tot el dia, des de les 9 del matí fins a les 21 hores, demà dimarts des de les 8.30 a les 21 hores i dimecres 11 d’agost des de les 8.30 fins a les 15 hores.

A més el Departament de Salut de la Ribera han anunciat que esta setmana començarà la vacunació del grup d’edat de 16 a 19 anys. I durant les següents, es durà a terme la vacunació en primera dosi del grup d’edat de 12 (ja complits) a 15 anys.

La regidora de Sanitat, Gemma Alós, explica que per a poder complir amb estes previsions des de la Conselleria insistixen en que és molt important que el telèfon de contacte dels joves i adolescents estiga actualitzat en el sistema SIP per tal que puguen ser citats.

Poden actualitzar-se les dades en: http://coronavirus.san.gva.es/ca/web/vacunacion/datos-contacto

Tots els dubtes sobre la vacunació en 900 300 555, o en:

http://coronavirus.san.gva.es/es/web/vacunacion/inicio