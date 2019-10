Continua el tractament per a pal·liar el mosquit tigre a Alzira

Connect on Linked in

Des de la Regidoria de Sanitat de l’Ajuntament d’Alzira es continua treballant per a tindre un control del mosquit tigre que, degut a les elevades temperatures que registrem, es troba en un moment de màxima activitat, per això es fa necessari seguir amb les tasques de prevenció este mes d’octubre. Concretament el plantejament consistix a la fumigació de les zones on s’acumula l’aigua i el tractament de les zones verdes com parcs i jardins; l’empresa encarregada d’escometre la tasca de fumigació és Lokímica.



Gemma Alós, regidora de Sanitat, ha assenyalat que “a més dels quatre dies de tractaments mensuals programats es continuaran atenent totes aquelles queixes veïnals que alerten de la presència del mosquit tigre per tal de realitzar una actuació puntual en el lloc on s’haja detectat una proliferació de l’insecte”.



La Regidoria de Sanitat recorda, a més, que cal seguir uns consells per tal de previndre la proliferació del mosquit tigre a casa: es recomana evitar els recipients que puguen acumular aigua estancada (poals, cendrers, plats de plantes…), mantindre els nivells de clor adequats a les piscines, protegir els pous i aljubs amb malles mosquiteres, vigilar el reg per degoteig, renovar diàriament l’aigua dels abeuradors dels animals i tirar aigua als albellons setmanalment.