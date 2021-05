Continua esta setmana la campanya de conscienciació Amo format, gos educat, per a mantindre Alzira neta d’excrements

Print This Post

Des de les regidories de Serveis Urbans i Sanitat, s’incidix esta setmana, novament, en la campanya “Amo format, gos educat”.

La campanya perseguix conscienciar als propietaris de mascotes de la necessitat d’arreplegar els excrements de la via pública, així com col·laborar en la neteja de l’orí, utilitzant una botella amb desinfectant natural, compost d’aigua i vinagre.

La campanya es realitzà ahir al mercat dels dimecres, i hui dijous les informadores cíviques estaran la carrer Benito Pérez Galdós.

«Cal ser reiteratius i incidir en la necessitat de ser conscients a l’hora de traure a passejar el gos a la via pública, ja que hi ha propietaris que encara fan cas omís de les recomanacions sanitàries que van en benefici de totes i tots, per tant el primer que deuen d’entendre és que viuen en col·lectivitat i cal respectar unes mínimes normes de convivència», segons el regidor de Serveis Urbans, Fernando Pascual.

Per la seua banda, Gemma Alós, regidora de Sanitat, recorda, una vegada més, que cal complir amb l’ordenança municipal de la tinença de mascotes i evitar la brutícia als casc urbà. Els carrers i places són per als vianants i deuen estar en perfecte estat de salubritat»

La regidora recorda que «La ciutat d’Alzira compta amb diversos recintes canins que cal utilitzar, perquè per això s’han creat , i mai hem d’oblidar que les persones som els responsables de les nostres mascotes».