Continua obert el termini per a inscriure’s al programa de formació Unisocietat a Alzira

La regidoria d’Educació i Infància informa que fins al 5 d’octubre continua obert el termini per a inscriure’s a la cinquena edició de la Universitat de Primavera (Unisocietat) a la nostra ciutat. Per a participar només cal ser majors de 30 anys i tindre inquietud per aprendre i motivació per la cultura.



La regidora d’Educació, Maria Calvo, assegura que “es tracta d’un programa complet amb el qual acostem la Universitat als alzirenys i alzirenyes, estimulem el debat i desenvolupem noves formes d’aprenentatge en les quals intercanviem coneixement entre els participants”.



La matrícula es farà per rigorós ordre d’inscripció preferentment a través de la seu electrònica en el tràmit d’educació amb el nom de Matrícula Unisocietat Ribera Alzira (https://sedeelectronica.alzira.es/portalciudadano/tramites/tramite.do?formaction=btshow&t=3751)

En cas de no ser possible la matrícula telemàtica es podrà fer de manera presencial en la Clau, amb cita prèvia (citaprevia.alzira.es)

Més informació al correu electrònic d’Educació (educació@alzira.es) i al telèfon 96 245 92 50.



L’objectiu d’este tipus d’itinerari formatiu és sensibilitzar la societat en general sobre el valor de la formació al llarg de la vida, destacant i apreciant la valuosa contribució que les persones de més edat fan a la societat. Es promou la solidaritat intergeneracional i es mobilitza el potencial de les persones, per fer possible que porten una formació adequada.



La formació, de 360 hores, es distribuïx en tres cursos de 120 hores cadascun.

– 3r curs: Dimecres, de 09.30-12.50

– Unisocietat Plus 1: Dimarts de 09.30-12.50

– Unisocietat Plus 2: Dijous de 09.30-12.50

Els cursos tenen dos quadrimestres al llarg dels quals s’impartixen dos assignatures troncals; a més, la formació es complementa amb un cicle de conferències per curs. Una vegada al mes l’alumnat assistix a ponències de temàtica variada com biologia, llengua i literatura, història, sociologia, salut, economia, nutrició, psicologia, dret, patrimoni històric valencià i música.



Les classes s’impartixen a partir de setembre en el Centre de Formació de Persones Adultes Enric Valor d’Alzira. La inscripció està disponible fins a esgotar places (40 places) i cal fer-la al Departament d’Educació.