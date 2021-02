Continuen les obres de millora del barri de l’Alter en Torrent

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Les actuacions s’emmarquen en la primera fase del Projecte de Reurbanització de l’Alter, amb l’objectiu de millorar la vida de veïns i veïnes mitjançant la renovació de l’entramat urbà de la zona

L’Ajuntament de Torrent continua treballant en les obres de millora dels carrers del barri de l’Alter, l’objectiu del qual és millorar la vida dels veïns i veïnes de la zona gràcies a la renovació de l’entramat urbà de la zona. Cal destacar que aquesta intervenció compta amb el cofinançament del fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) i s’emmarca en el Projecte de Reurbanització de l’Alter. Fins hui, la primera fase del projecte ha començat amb la canalització provisional de la xarxa de proveïment d’aigües potables dels carrers Mare de Déu dels Desamparats, Santa Bàrbara, Santíssima Trinitat, Proveïdors, aviador Franco, Cantereries i Santa Cecilia.

Després d’aquesta primera actuació, està previst continuar amb la instal·lació definitiva de noves canonades, així com amb la pavimentació de les voreres i calçades;

el canvi en el disseny de la secció dels vials i la millora de les zones per als vianants; la substitució de les canonades de fibrociment existents per una nova xarxa de funció dúctil; i la renovació de la xarxa d’aigües pluvials. Tot això al costat de la retirada de bolardos, demolicions de voreres i calçades; i, finalment, el recanvi de la senyalització existent.