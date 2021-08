Contra les agressions masclistes, lgtbifòbiques, racistes i d’odi

Connect on Linked in

El darrer plenari de l’Ajuntament de l’Alcúdia va aprovar, per unanimitat, una moció presentada per Compromís per l’Alcúdia, en la que, davant de l’augment de les agressions per delictes d’odi, estimulades per l’extrema dreta, es condemnen els discursos de l’odi fets per partits i representants polítics des de les institucions públiques en salvaguarda de la democràcia, els Drets Humans i les llibertats constitucionals. El passat 13 de juny Younes Bilal era assassinat amb tres trets al pit al crit de “Fuera moros de mierda de este bar”, el 6 de juliol es confirmà l’assassinat de Johana Andrea, veïna de Borriana, com a assassinat masclista, el dimecres 7 de juliol, deu persones apallissaren dos xics gais a la ciutat de València, i també, ha sigut el brutal assassinat de Samuel Luiz al crit de “Maricón de mierda” i que ha despertat la indignació ciutadana.

Per a Mercé Sampedro, regidora de Compromís per l’Alcúdia, estem davant un intent de retrocés dels drets humans ja consolidats a la nostra societat, capdavantera en la lluita per la igualtat de les dones, les llibertats sexuals i de les persones LGTBIQ+ amb molt d’esforç des de la fi de la terrible dictadura franquista ençà. És un intent de normalitzar la persecució ideològica i fins i tot física, de les persones pel seu origen, raça, llengua, creences o orientació sexual.

Les representants polítiques democràtiques no podem quedar-nos impassibles, va continuar la regidora, quan són les persones més vulnerables les que estan sent assenyalades i quan és la nostra joventut la principal diana d’aquest procés homogeneïtzador i de radicalització ideològica que intenta la ultradreta per a frenar l’avanç aconseguit com a societat moderna, progressista, justa e igualitària.

La moció aprovada a més de condemnar aquestes actituds, dona suport a la celebració d’activitats de sensibilització per la igualtat de tracte i contra la discriminació, la LGTBIfòbia, el racisme, la xenofòbia, el sexisme i el masclisme. Instant al govern de l’Estat a impulsar polítiques de prevenció dels delictes d’odi i de formació i sensibilització tant de les forces i cossos de seguretat de l’Estat com del poder judicial en la lluita contra este tipus de delictes.