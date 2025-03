El Consell valida la contractació d’emergència del transport escolar per a l’alumnat i personal de l’IES Berenguer Dalmau de Catarroja

El Consell ha validat la contractació d’emergència del servei de transport escolar per a l’IES Berenguer Dalmau de Catarroja, afectat per la riuada del passat 29 d’octubre, que ha deixat les seues instal·lacions inoperatives per a la docència.

La Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, a través de la Direcció General de Centres Docents, ha destinat un pressupost de 327.360 euros per a garantir la continuïtat educativa de l’alumnat, assegurant el trasllat tant d’estudiants com de personal docent i no docent que s’ha vist desplaçat a altres centres a conseqüència del temporal.

L’IES Berenguer Dalmau de Catarroja ha sigut un dels centres més afectats per la riuada. A causa de la seua elevada matrícula, amb més de 1.600 alumnes, s’ha hagut de reubicar l’alumnat en tres centres diferents.

En concret, este contracte pertany a la fase IV de les actuacions efectuades per a garantir el trasllat dels 373 escolars de 1r i 2n d’ESO i 9 docents desplaçats al CEIP Núm. 4 de Picassent, mitjançant 8 autobusos.

El trasllat complet del centre finalitzarà amb la fase V de la contractació d’emergència de transport escolar, destinada a l’alumnat de 3r i 4t d’ESO i de Batxillerat que ha sigut traslladat al CEIP Maestro Serrano-María Moliner de Mislata.

La contractació ha sigut adjudicada a les empreses Franjen SL i Autobuses Vialco SL, amb un termini previst d’execució fins al 18 de juny de 2025.

Esta és la quarta contractació d’emergència impulsada per la Direcció General de Centres Docents per a garantir el transport de l’alumnat afectat per la riuada, amb una inversió acumulada de 2.691.657 euros.