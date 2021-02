Cooperatives i entitats agràries presenten a València l’Aliança per una Agricultura Sostenible

Connect on Linked in

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha mantingut una reunió amb l’Aliança per una Agricultura Sostenible (ALES), una plataforma impulsada per Asaja, UPA, Cooperatives Agroalimentàries, FEPEX i AEAC que agrupa les persones productores del sector primari, indústries agroalimentàries i cooperatives.

En la trobada de presentació, ALES ha exposat els principis de la iniciativa dedicada a la promoció d’una producció sostenible en termes econòmics, socials i mediambientals, que integre les noves tecnologies i respecte criteris de conservació i protecció del medi rural.

La consellera, Mireia Mollà, i el secretari autonòmic d’Agricultura, Roger Llanes, han participat en la trobada amb el president d’ALES, Pedro Gallardo, amb el president de Asaja, Cristóbal Aguado i amb el director geneal de Fòrum interalimentari, Víctor Yuste. Així mateix, representants d’altres entitats agràries, cooperatives, i indústries relacionades amb la producció agroalimentària han assistit de manera telemàtica.

El president d’ALES, Pedro Gallardo, ha defensat el reconeixement de l’agricultura com a desenvolupament econòmic i el caràcter essencial de la producció agrària, no sols per a l’alimentació, sinó també per a la creació de riquesa.

El president d’AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, valora que des de València la societat escolte “l’important missatge d’ALES per a continuar proporcionant en el futur l’alimentació més garantista del món.

La consellera d’Agricultura, Mireia Mollà, va clausurar l’acte presencial i telemàtic oferint la seua col·laboració a ALES en matèria de comunicació, proactivitat i impuls del model d’agricultura i ramaderia sostenible basat en l’evidència científica.