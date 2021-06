«Cors solidaris»: nova iniciativa per a fomentar el reciclatge solidari de taps a Alzira

Print This Post

L’Ajuntament d’Alzira, des de la Regidoria de Serveis Urbans, fomentarà el reciclatge solidari de taps de plàstic a través d’una nova iniciativa anomenada «Cors solidaris», que consistix en la instal·lació de contenidors en forma de cor perquè el veïnat hi diposite els taps.

En concret, s’instal·laran dos contenidors d’este tipus: un en el carrer Benito Pérez Galdós i l’altre al parc de Pere Crespí

La Regidoria de Serveis Urbans ha arribat a un acord amb el director gerent de l’empresa Clear Pet, implantada a Alzira, per tal que siga l’encarregada de la retirada dels taps dels contenidors per al seu reciclatge. A canvi, l’empresa atorgarà una ajuda de 2.000 euros anuals, durant dos anys, per a la investigació de la mort sobtada que porta a terme l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe.

Previ a la ubicació dels contenidors de manera permanent als llocs esmentats anteriorment, hui s’ha presentat esta iniciativa a la porta de l’ajuntament, on han dipositat els primers taps de plàstic Diego Gómez, alcalde d’Alzira; Fernando Pascual, regidor d’Esports; Fernando Barberá, pare de Nacho i impulsor del Memorial que du el nom del fill; Máximo Vento, de l’Institut d’Investigació Sanitària La Fe; Aitana Braza, investigadora de Cardiopaties familiars i mort sobtada; Salvador Gomar, president de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana; Borja Martínez, director gerent de Clear Pet, i Juan Antonio Sanjuán, president de la UD Alzira.

El regidor confia en el fet que esta nova proposta per tal de fomentar el reciclatge i la solidaritat acabe calant entre els alzirenys per tal de seguir demostrant que som una ciutat solidària. A més ha agraït la col·laboració de l’empresa FOVASA encarregada d’aportar els cors per a la seua ubicació en l’entramat urbà.